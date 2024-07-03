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        Çorum'da emekli polisin silahla ateş ettiği bir kişi ile 2 oğlundan biri öldü

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde emekli polis memurunun silahla ateş ettiği bir kişi ile bu kişinin bir oğlu öldü, diğeri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 10:05 Güncelleme: 03.07.2024 - 10:05
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        Çorum'da emekli polisin silahla ateş ettiği bir kişi ile 2 oğlundan biri öldü
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde emekli polis memurunun silahla ateş ettiği bir kişi ile bu kişinin bir oğlu öldü, diğeri yaralandı.

        Emekli polis memuru Ahmet Y. ile arazi sulama nedeniyle husumetli olduğu Ramazan ile oğulları Servet Özcan ve Fırat Y. arasında Cevheri Mahallesi'nde tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Y, beylik tabancasıyla ateş ederek baba ve 2 oğlunu yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ramazan ve oğlu Servet Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ahmet Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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