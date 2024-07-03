Çorum'da emekli polisin silahla ateş ettiği bir kişi ile 2 oğlundan biri öldü Çorum'un Sungurlu ilçesinde emekli polis memurunun silahla ateş ettiği bir kişi ile bu kişinin bir oğlu öldü, diğeri yaralandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 03.07.2024 - 10:05 Güncelleme: 03.07.2024 - 10:05 facebook

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