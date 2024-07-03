Çorum FK'nin yeni sezonda hedefi tempolu oyun

KEMAL CEYLAN - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, yeni sezonda ilk hedeflerinin tempolu oyun oynamak olduğunu söyledi.

Özbalta, AA muhabirine, yönetim, teknik ekip ve futbolcuların yeni sezona heyecanla hazırlandıklarını vurguladı.

Trendyol 1. Lig'deki ilk sezonu play-off yarı finalinde elenerek tamamladıklarını hatırlatan Özbalta, bütün unsurlarıyla önceki sezonun artı ve eksilerini değerlendirdiklerini, takımı bir üst seviyeye çıkarmaya yönelik planlamalar üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Saha dışına yönelik de yönetim kurulunun çalışmalar yaptığını anlatan Özbalta, bu süreçte Çorum'u seven iş insanlarının desteğine ihtiyaç duyduklarını, onların da çorbada tuzunun olmasını istediklerini ifade etti.

Mevcut ekonomik şartlarda en doğru kadro yapılanmasını oluşturmaya çalıştıklarının altını çizen Özbalta, "Taraftarlar takımın iyi noktaya gelmesini ister. Biz de onlar gibi bir üst lige çıkmak isteriz çünkü idealist insanlarız. Bunları yaparken takımın oturması, gelecek arkadaşların iş ahlakı olması, oyuncu karakterleri çok önemli. Geçen seneki bu yapıya, bu bünyeye adapte olabilecek oyuncuları seçmeye çalışıyoruz." diye konuştu.