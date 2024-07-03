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        Çorum FK'nin yeni sezonda hedefi tempolu oyun

        KEMAL CEYLAN - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, yeni sezonda ilk hedeflerinin tempolu oyun oynamak olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 03.07.2024 - 11:02
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        Çorum FK'nin yeni sezonda hedefi tempolu oyun
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        KEMAL CEYLAN - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, yeni sezonda ilk hedeflerinin tempolu oyun oynamak olduğunu söyledi.

        Özbalta, AA muhabirine, yönetim, teknik ekip ve futbolcuların yeni sezona heyecanla hazırlandıklarını vurguladı.

        Trendyol 1. Lig'deki ilk sezonu play-off yarı finalinde elenerek tamamladıklarını hatırlatan Özbalta, bütün unsurlarıyla önceki sezonun artı ve eksilerini değerlendirdiklerini, takımı bir üst seviyeye çıkarmaya yönelik planlamalar üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

        Saha dışına yönelik de yönetim kurulunun çalışmalar yaptığını anlatan Özbalta, bu süreçte Çorum'u seven iş insanlarının desteğine ihtiyaç duyduklarını, onların da çorbada tuzunun olmasını istediklerini ifade etti.

        Mevcut ekonomik şartlarda en doğru kadro yapılanmasını oluşturmaya çalıştıklarının altını çizen Özbalta, "Taraftarlar takımın iyi noktaya gelmesini ister. Biz de onlar gibi bir üst lige çıkmak isteriz çünkü idealist insanlarız. Bunları yaparken takımın oturması, gelecek arkadaşların iş ahlakı olması, oyuncu karakterleri çok önemli. Geçen seneki bu yapıya, bu bünyeye adapte olabilecek oyuncuları seçmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Bu yıl, geçen yılki oyunun üzerine koymak istediklerini dile getiren Özbalta, şöyle devam etti:

        "Oyunun üstüne nasıl koyulacağıyla alakalı teknik ekibimizle görüştük. Eksiklerimiz, artılarımız neydi, artıları daha yukarı nasıl çekebiliriz, eksileri de ortadan nasıl kaldırabiliriz şeklinde konuşmalarımız, paylaşımlarımız, geri bildirimlerimiz oldu. Bu oyun artık çok tempolu oynanıyor. Bizim birinci hedefimiz tempolu oyun oynamak. Bu oyun, fiziksel bir oyun. Her geçen gün antrenman verileri yükselen, gelişim gösteren, koşular, hız, atlama, zıplama, fiziksel güç, birinci teknik organizasyonların yanında yer alan bir enstrüman oldu. Yani çok gerekli olan bir durum oldu. O fiziksel gücümüzün üstüne nasıl koyarız, buna bakıyoruz."

        - "Uyum sağlayacak oyuncuları transfer etmeliyiz"

        Beklentileri karşılayabilecek, tempolu oyuna adapte olabilecek oyuncuları transfer etmek istediklerine dikkati çeken Özbalta, şunları kaydetti:

        "Oynayacağımız oyunun karşılığını verebilecek oyuncuları transfer etmeliyiz, ki birkaçını zaten transfer ettik, şu anda sahadalar. Önümüzdeki günlerde inşallah buraya uyum sağlayacak oyuncuları da transfer etmeliyiz. Yani fiziksel, teknik kapasite, oyunu, organizasyonları algılama anlamında ve atletik yapılı oyuncular, bu oyunun karşılığını veren oyuncular. Biz de bu tarzda bir oyun oynamak istiyoruz. O tarzda da oyuncular seçme çabası içindeyiz."

        Özbalta, taraftarın geçen sezon takıma en iyi şekilde destek verdiğini, yeni sezonda da aynı desteği görmek istediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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