Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da otların tutuşturulmasıyla başlayan yangında 31 dekar ekili alan yandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde bir evin bahçesindeki kuru otları temizlemek için yakılan ateşin tarlaya sıçraması sonucu 31 dekar ekili alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 16:52 Güncelleme: 03.07.2024 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da otların tutuşturulmasıyla başlayan yangında 31 dekar ekili alan yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Alaca ilçesinde bir evin bahçesindeki kuru otları temizlemek için yakılan ateşin tarlaya sıçraması sonucu 31 dekar ekili alan zarar gördü.

        İlçenin Kuzkışla köyünde bir kişi, evinin bahçesindeki otları temizlemek için ateş yaktı.

        Bir süre sonra kontrolden çıkan alevler hasat yapılmaya hazırlanan buğday tarlasına sıçradı.

        İhbar üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

        Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangında Yusuf Akça, Mustafa Çakır, Muzaffer Kaya ve Çelebi Kurt'a ait 31 dekar ekili arazi ile 600 balya saman yandı.

        Kuzkışla köyü muhtarı Çelebi Kurt, gazetecilere, itfaiyenin yangına hızla müdahale ettiğini dile getirerek, "Devletin bütün imkanları köye sevk edildi. Yangın evlere sıçramadan söndürüldü." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 ilde orman yangını
        4 ilde orman yangını
        Jandarmadan kaçarken bataklığa saplandı!
        Jandarmadan kaçarken bataklığa saplandı!
        Mağdur sayısı: 84! 98 milyon TL topladı! Firari kuyumcuyla ilgili flaş gelişme!
        Mağdur sayısı: 84! 98 milyon TL topladı! Firari kuyumcuyla ilgili flaş gelişme!
        İlklerin takımı!
        İlklerin takımı!
        Başbakanlığı devretti, bisikletiyle ayrıldı
        Başbakanlığı devretti, bisikletiyle ayrıldı
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Mehmet Uçum'dan erken seçim tartışması yorumu
        Mehmet Uçum'dan erken seçim tartışması yorumu
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Merih Demiral'a soruşturma
        Merih Demiral'a soruşturma
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Oğluna cinsel istismardan yargılanıyordu: Ender Saraç davasında karar
        Oğluna cinsel istismardan yargılanıyordu: Ender Saraç davasında karar
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"

        Benzer Haberler

        TMO İskilip'te 15 bin tondan fazla hububat alacak
        TMO İskilip'te 15 bin tondan fazla hububat alacak
        "Çorum olayları"nın 44. yılında hayatını kaybedenler anıldı
        "Çorum olayları"nın 44. yılında hayatını kaybedenler anıldı
        Çorum FK'nin yeni sezonda hedefi tempolu oyun
        Çorum FK'nin yeni sezonda hedefi tempolu oyun
        Çorum'da emekli polisin silahla ateş ettiği bir kişi ile 2 oğlundan biri öl...
        Çorum'da emekli polisin silahla ateş ettiği bir kişi ile 2 oğlundan biri öl...
        Çorum'un Kargı ve Osmancık ilçelerinde vatandaşlar milli maçı dev ekranlard...
        Çorum'un Kargı ve Osmancık ilçelerinde vatandaşlar milli maçı dev ekranlard...
        Çorum'da, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya galibiyeti coşkuyla kutlandı
        Çorum'da, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya galibiyeti coşkuyla kutlandı