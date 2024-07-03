Çorum'da otların tutuşturulmasıyla başlayan yangında 31 dekar ekili alan yandı

Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangında Yusuf Akça, Mustafa Çakır, Muzaffer Kaya ve Çelebi Kurt'a ait 31 dekar ekili arazi ile 600 balya saman yandı.

İhbar üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

İlçenin Kuzkışla köyünde bir kişi, evinin bahçesindeki otları temizlemek için ateş yaktı.

Çorum'un Alaca ilçesinde bir evin bahçesindeki kuru otları temizlemek için yakılan ateşin tarlaya sıçraması sonucu 31 dekar ekili alan zarar gördü.

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