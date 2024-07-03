Çorum Valisi Dağlı, Uğurludağ'da incelemelerde bulundu

Dağlı, 1996'da şehit olan Jandarma Er Cengiz Kırman'ın Kırköy köyünde ikamet eden ailesini de ziyaret etti.

Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun'u da ziyaret eden Dağlı, Torun'a başarı dileklerini iletti.

Daha sonra Uğurludağ Ortaokulu'nda kamu kurumlarının temsilcileriyle bir araya gelen Dağlı'ya burada çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.