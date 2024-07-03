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        Çorum Valisi Dağlı, Uğurludağ'da incelemelerde bulundu

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Uğurludağ ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 21:41 Güncelleme: 03.07.2024 - 21:41
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        Çorum Valisi Dağlı, Uğurludağ'da incelemelerde bulundu
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        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Uğurludağ ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Dağlı, Bayat Kaymakamı Mehmet Buğra Katırcı'yı ziyaret ederek, ilçedeki yatırımlar hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra Uğurludağ Ortaokulu'nda kamu kurumlarının temsilcileriyle bir araya gelen Dağlı'ya burada çalışmalar hakkında bilgi verildi.

        Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun'u da ziyaret eden Dağlı, Torun'a başarı dileklerini iletti.

        Ardından Diyanet Gençlik Merkezinin açılışını gerçekleştiren Dağlı, çocuklarla sohbet etti.

        Dağlı, 1996'da şehit olan Jandarma Er Cengiz Kırman'ın Kırköy köyünde ikamet eden ailesini de ziyaret etti.

        Ziyarette şehitlerin ruhu için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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