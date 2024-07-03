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        Çorum'da otomobil aldıkları kişiyi tehdit ettiği öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı

        Çorum'da 2 aracını satın alıp ücretini ödemedikleri kişiyi tehdit ettikleri ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 23:32 Güncelleme: 03.07.2024 - 23:32
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        Çorum'da otomobil aldıkları kişiyi tehdit ettiği öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı
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        Çorum'da 2 aracını satın alıp ücretini ödemedikleri kişiyi tehdit ettikleri ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, O.K, 2 otomobilini sattığı Y.Ö. (39), C.A. (29), S.Ö. (26) ve S.U. (30) hakkında, araçların parasını ödemedikleri ve kendisini tehdit ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

        Soruşturma kapsamında çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin içinde olduğu aracı Üçtutlar Mahallesi'nde durdurdu.

        Araç ve çevresinde yapılan aramada, aracın kenarındaki inşaat alanındaki toprak yığınında çanta içinde makineli tabanca, 2 şarjör ve 44 mermi ile taş altına gizlenmiş 2 tabanca ve 16 mermi ele geçirildi.

        Şüpheliler, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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