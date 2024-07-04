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        Çorum'da bir kadın caddede yürürken bıçaklandı

        Çorum'da caddede yürüyen kadın, bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 08:58 Güncelleme: 04.07.2024 - 08:58
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        Çorum'da bir kadın caddede yürürken bıçaklandı
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        Çorum’da caddede yürüyen kadın, bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, alışveriş merkezine gitmek üzere İnönü Caddesi’nde yürüyen Hatice E. (38), tanımadığını iddia ettiği kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

        Vücudunun birkaç yerinden yaralanan kadın, bir benzin istasyonuna sığındı.

        Çalışanlarının ihbarı üzerine istasyona sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı kadın sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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