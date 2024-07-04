Çorum'da bir kadın caddede yürürken bıçaklandı
Çorum'da caddede yürüyen kadın, bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.
Çorum’da caddede yürüyen kadın, bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, alışveriş merkezine gitmek üzere İnönü Caddesi’nde yürüyen Hatice E. (38), tanımadığını iddia ettiği kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.
Vücudunun birkaç yerinden yaralanan kadın, bir benzin istasyonuna sığındı.
Çalışanlarının ihbarı üzerine istasyona sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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