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        Altınkoz Tesisleri'nin turizm kapasitesi mesleki eğitim ile artırılacak

        Oğuzlar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Altınkoz Tesisleri'nin hizmet kalitesini artırmak amacıyla personele yönelik mesleki eğitim başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 16:26 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:26
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        Altınkoz Tesisleri'nin turizm kapasitesi mesleki eğitim ile artırılacak
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        Oğuzlar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Altınkoz Tesisleri'nin hizmet kalitesini artırmak amacıyla personele yönelik mesleki eğitim başladı.

        Oğuzlar Belediyesince, Altınkoz Tesisleri'nin turizm işletmesine dönüşmesini sağlamak amacıyla "Oğuzlar Belediyesi Turizm Çalışanlarını Eğitiyor Projesi" hayata geçirildi.

        Orta Karadeniz Kalkınma Ajansınca (OKA) hibe desteği sağlanan proje kapsamında Hitit Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İzzet Yılmaz, tesisin 20 personeline eğitim vermeye başladı.

        Proje kapsamında personele müşteriye ulaşma süreleri, servis kuralları, servis görev dağılımı ve yönetimi, pişirme teknikleri, gıda hijyeni ve güvenliği, verimlilik, misafir etkileşimi, genel servis standartları, servise hazırlık, istasyon hazırlığı standartları, mutfak yönetimi ve satın alma, menü hazırlama ve planlama konularında eğitim verilecek.

        Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, AA muhabirine, tesise gelenlere daha kapsamlı hizmet vermek amacıyla proje hazırladıklarını söyledi.

        Eğitimle personelin çok daha yüksek standartlarda hizmet vereceğini dile getiren Cebeci, bu sayede tesisin kapasitesinin de artacağını kaydetti.

        Cebeci, tesisin Çorum ve çevre illerden yoğun ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

        Doç. Dr. Yılmaz da eğitimin ardından personelin müşteriye bakış açısının değişeceğini, hijyen, güvenlik, menü planlama konularında bilgilerin güncelleneceğini anlattı.

        OKA İzleme Uzmanı Dursun Demir ise projeyle Altınkoz Tesisleri'nde kurumsal kapasiteyi geliştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde, Kızılırmak üzerinde yer alan Obruk Barajı'nın kenarına kurulan Altınkoz Tesisleri, Çorum ve çevresinden ilgi görüyor.

        Oğuzlar Belediyesince işletilen tesis restoran, mesire alanı ve tekne turu bölümlerinden oluşuyor.

        Özellikle hafta sonları vatandaşların uğrak noktası haline gelen tesis, yılın dört mevsimi farklı doğal güzellikleriyle konuklarını ağırlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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