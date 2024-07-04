Altınkoz Tesisleri'nin turizm kapasitesi mesleki eğitim ile artırılacak

Oğuzlar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Altınkoz Tesisleri'nin hizmet kalitesini artırmak amacıyla personele yönelik mesleki eğitim başladı.

Oğuzlar Belediyesince, Altınkoz Tesisleri'nin turizm işletmesine dönüşmesini sağlamak amacıyla "Oğuzlar Belediyesi Turizm Çalışanlarını Eğitiyor Projesi" hayata geçirildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansınca (OKA) hibe desteği sağlanan proje kapsamında Hitit Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İzzet Yılmaz, tesisin 20 personeline eğitim vermeye başladı.

Proje kapsamında personele müşteriye ulaşma süreleri, servis kuralları, servis görev dağılımı ve yönetimi, pişirme teknikleri, gıda hijyeni ve güvenliği, verimlilik, misafir etkileşimi, genel servis standartları, servise hazırlık, istasyon hazırlığı standartları, mutfak yönetimi ve satın alma, menü hazırlama ve planlama konularında eğitim verilecek.

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, AA muhabirine, tesise gelenlere daha kapsamlı hizmet vermek amacıyla proje hazırladıklarını söyledi.

Eğitimle personelin çok daha yüksek standartlarda hizmet vereceğini dile getiren Cebeci, bu sayede tesisin kapasitesinin de artacağını kaydetti.