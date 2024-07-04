Hitit Üniversitesi ile SGK İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı
Hitit Üniversitesi ile Çorum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü arasında "Emekliler Yılı" kapsamında hayata geçirilmesi planlanan faaliyetlerde iş birliği yapmak üzere protokol imzalandığı bildirildi.
Hitit Üniversitesi ile Çorum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü arasında "Emekliler Yılı" kapsamında hayata geçirilmesi planlanan faaliyetlerde iş birliği yapmak üzere protokol imzalandığı bildirildi.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hitit Üniversitesi, topluma hizmet faaliyetleri kapsamında emeklilere yönelik eğitim ve sosyal faaliyetler planladı.
Çorum SGK İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülecek faaliyetleri kapsayan protokol, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Çorum SGK İl Müdürü Ömer Tök tarafından imzalandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, toplumun her kesimine yönelik çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini belertti.
Tök ise iş birliğinin önemine değinerek, emeklilere yönelik protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.