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        Çorum'da otomobil aldıkları kişiyi tehdit ettikleri öne sürülen 4 zanlı tutuklandı

        Çorum'da iki aracını satın alıp ücretini ödemedikleri kişiyi tehdit ettikleri ileri sürülen 4 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 17:12 Güncelleme: 04.07.2024 - 17:12
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        Çorum'da otomobil aldıkları kişiyi tehdit ettikleri öne sürülen 4 zanlı tutuklandı
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        Çorum'da iki aracını satın alıp ücretini ödemedikleri kişiyi tehdit ettikleri ileri sürülen 4 şüpheli, tutuklandı.

        Otomobillerini satın aldıkları O.K'ye parasını ödemedikleri ve silahla tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Y.Ö. (39), C.A. (29), S.Ö. (26) ve S.U'nun (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Çorum'da O.K, iki otomobilini sattığı Y.Ö, C.A, S.Ö. ve S.U. hakkında, araçların parasını ödemedikleri ve kendisini tehdit ettikleri iddiasıyla dün suç duyurusunda bulunmuştu.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlıların içinde bulunduğu araç ve çevresinde yapılan aramada, aracın kenarındaki inşaat alanındaki toprak yığınında çanta içinde makineli tabanca, 2 şarjör ve 44 mermi ile taş altına gizlenmiş 2 tabanca ve 16 mermi ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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