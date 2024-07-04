Çorum'da otomobil aldıkları kişiyi tehdit ettikleri öne sürülen 4 zanlı tutuklandı

Çorum'da iki aracını satın alıp ücretini ödemedikleri kişiyi tehdit ettikleri ileri sürülen 4 şüpheli, tutuklandı.

Otomobillerini satın aldıkları O.K'ye parasını ödemedikleri ve silahla tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Y.Ö. (39), C.A. (29), S.Ö. (26) ve S.U'nun (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çorum'da O.K, iki otomobilini sattığı Y.Ö, C.A, S.Ö. ve S.U. hakkında, araçların parasını ödemedikleri ve kendisini tehdit ettikleri iddiasıyla dün suç duyurusunda bulunmuştu.