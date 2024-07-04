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        Çorum'da kaldırımı işgal eden esnafa para cezası

        Çorum'da yaya kaldırımını işgal eden ve uyarıya rağmen ürünlerini kaldırmayan esnafa para cezası uygulandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 17:31 Güncelleme: 04.07.2024 - 17:31
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        Çorum'da kaldırımı işgal eden esnafa para cezası
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        Çorum'da yaya kaldırımını işgal eden ve uyarıya rağmen ürünlerini kaldırmayan esnafa para cezası uygulandığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentte yaya kaldırımlarının esnaf tarafından işgal edilmesinin önüne geçmek amacıyla denetim yapıldığı belirtildi.

        Zabıta ekiplerince yürütülen denetimlerde, kaldırımı işgal eden esnafın uyarıldığı ve ürünlerinin kaldırıldığı belirtilen açıklamada, Buharaevler Caddesi'nde bir esnafa, uyarıya rağmen kaldırım ve yolu işgal etmesinden ötürü para cezası uygulandığı vurgulandı.

        Denetimlerin devam edeceği ve uyarılara uymayanlara cezai işlem uygulanacağının altı çizilen açıklamada, tüm esnafa bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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