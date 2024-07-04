Çorum'da kaldırımı işgal eden esnafa para cezası

Çorum'da yaya kaldırımını işgal eden ve uyarıya rağmen ürünlerini kaldırmayan esnafa para cezası uygulandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentte yaya kaldırımlarının esnaf tarafından işgal edilmesinin önüne geçmek amacıyla denetim yapıldığı belirtildi.

Zabıta ekiplerince yürütülen denetimlerde, kaldırımı işgal eden esnafın uyarıldığı ve ürünlerinin kaldırıldığı belirtilen açıklamada, Buharaevler Caddesi'nde bir esnafa, uyarıya rağmen kaldırım ve yolu işgal etmesinden ötürü para cezası uygulandığı vurgulandı.