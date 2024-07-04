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        GÜNCELLEME - Çorum'da hatıra ormanında çıkan yangın söndürüldü

        Çorum'da 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 20:48 Güncelleme: 04.07.2024 - 20:48
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        GÜNCELLEME - Çorum'da hatıra ormanında çıkan yangın söndürüldü
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        Çorum'da 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü.

        Mimar Sinan Mahallesi Ankara Yolu 3. Cadde'de kuru otların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'na sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Çorum Belediyesi itfaiyesi ile Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.

        Yaklaşık 2 dekar ağaçlık alanın etkilendiği bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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