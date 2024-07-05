Çorum'da çıkan yangında 1 ev yandı, 2 evde hasar oluştu
Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi, 2 evde hasar meydana geldi.
Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi, 2 evde hasar meydana geldi.
İbik köyünde Hüseyin Çağlar'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, yan taraftaki iki eve de sıçradı.
İskilip ve Oğuzlar belediyeleri itfaiye ekiplerince vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi, 2 evde hasar oluştu.
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