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        Çorum'da çıkan yangında 1 ev yandı, 2 evde hasar oluştu

        Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi, 2 evde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 09:40 Güncelleme: 05.07.2024 - 09:40
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        Çorum'da çıkan yangında 1 ev yandı, 2 evde hasar oluştu
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        Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi, 2 evde hasar meydana geldi.

        İbik köyünde Hüseyin Çağlar'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, yan taraftaki iki eve de sıçradı.

        İskilip ve Oğuzlar belediyeleri itfaiye ekiplerince vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi, 2 evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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