Çorum'da çıkan yangında 1 ev yandı, 2 evde hasar oluştu

İskilip ve Oğuzlar belediyeleri itfaiye ekiplerince vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi, 2 evde hasar oluştu.

Yangın, yan taraftaki iki eve de sıçradı.

İbik köyünde Hüseyin Çağlar'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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