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        Çorum'da devrilen ağacın altında kalan genç kaldırıldığı hastanede öldü

        Çorum'un İskilip ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 14:17 Güncelleme: 05.07.2024 - 14:17
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        Çorum'da devrilen ağacın altında kalan genç kaldırıldığı hastanede öldü
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        Çorum'un İskilip ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        Sorkun köyünde yaşayan Burak Dalkılıç (19), babası ile odun kesmek için gittiği ormanlık alanda kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı.

        Ağır yaralanan Dalkılıç, babası tarafından araçla İskilip Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Dalkılıç, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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