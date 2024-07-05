Çorum'da anız yangınında yaralanan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Su ile yıkanan kaplumbağa, daha sonra güvenli alana bırakıldı.

Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 150 dekar alana yayılan yangına müdahale ettiği sırada alevlerin içinde bir kaplumbağa bulunduğunu fark etti.

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