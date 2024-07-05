Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Çorum'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 17:26 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da sağanak ve dolu etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte ikindi saatlerinde başlayan sağanak, şiddetini artırdı. İl merkezi ve ilçelerde sağanağın yanı sıra bazı bölgelerde dolu yağışı da etkili oldu.

        Gök gürültülü sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ağaç ve saçak altlarına sığındı.

        Şiddetli yağış nedeniyle caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı.

        Yağışın ardından kentteki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Kargı ilçesinde de dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar zor durumda kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        E-5'i kilitleyen feci kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı
        E-5'i kilitleyen feci kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı
        UEFA'ya tepki yağdı
        UEFA'ya tepki yağdı
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        BYD Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
        BYD Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Ege ne hal
        Ege ne hal
        9. Yargı Paketi komisyonda: Sosyal medyadan hakarete yeni düzenleme
        9. Yargı Paketi komisyonda: Sosyal medyadan hakarete yeni düzenleme
        Birleşik Krallık yeni Başbakanından ilk konuşma
        Birleşik Krallık yeni Başbakanından ilk konuşma
        Kayıp olarak aranıyordu! Araçta ölü bulundular
        Kayıp olarak aranıyordu! Araçta ölü bulundular
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        36 yıl sonra evine bayrak asıldı
        36 yıl sonra evine bayrak asıldı
        Galatasaray ayrılığı açıkladı
        Galatasaray ayrılığı açıkladı
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola

        Benzer Haberler

        Çorum'da anız yangınında yaralanan kaplumbağayı itfaiye kurtardı
        Çorum'da anız yangınında yaralanan kaplumbağayı itfaiye kurtardı
        Çorum'da devrilen ağacın altında kalan genç kaldırıldığı hastanede öldü
        Çorum'da devrilen ağacın altında kalan genç kaldırıldığı hastanede öldü
        Halı saha maçında kalp krizinden öldü
        Halı saha maçında kalp krizinden öldü
        Çorum'da çıkan yangında 1 ev yandı, 2 evde hasar oluştu
        Çorum'da çıkan yangında 1 ev yandı, 2 evde hasar oluştu
        GÜNCELLEME - Çorum'da hatıra ormanında çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Çorum'da hatıra ormanında çıkan yangın söndürüldü
        Çorum'da hatıra ormanında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Çorum'da hatıra ormanında çıkan yangına müdahale ediliyor