Çorum'da sağanak ve dolu etkili oldu

Yağışın ardından kentteki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kentte ikindi saatlerinde başlayan sağanak, şiddetini artırdı. İl merkezi ve ilçelerde sağanağın yanı sıra bazı bölgelerde dolu yağışı da etkili oldu.

Çorum'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

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