Çorum'da sağanak ve dolu etkili oldu
Çorum'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Çorum'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte ikindi saatlerinde başlayan sağanak, şiddetini artırdı. İl merkezi ve ilçelerde sağanağın yanı sıra bazı bölgelerde dolu yağışı da etkili oldu.
Gök gürültülü sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ağaç ve saçak altlarına sığındı.
Şiddetli yağış nedeniyle caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı.
Yağışın ardından kentteki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Kargı ilçesinde de dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar zor durumda kaldı.
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