Çorum'da kuvvetli rüzgar nedeniyle yuvasından düşen leylek öldü
Çorum'un Dodurga ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle yuvasından düşen leylek yavrusu, öldü.
Çorum'un Dodurga ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle yuvasından düşen leylek yavrusu, öldü.
İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle bir leylek yavrusu, Buhara Caddesi Kızılkanat Camisi önünde bulunan elektrik direğinin üzerindeki yuvadan düştü.
Ayağına takılan çuval parçası nedeniyle bir müddet asılı kalan leylek, rüzgarın etkisiyle çuval parçasının takıldığı yerden kurtulması sonucu toprak zemine düştü.
Bu sırada Kızılkanat Camisi imam hatibi Mustafa Çelik, bacağına takılan çuval parçasını keserek leyleği kurtardı.
Düşme sonucu kanat ve gövde bölgelerinden yaralanan leylek, öldü.
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