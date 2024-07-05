Patlayan buzdolabı motoru nedeniyle çıkan yangın evde hasara neden oldu

Ev sahibinin tedavi için şehir dışında olmasından dolayı yangın sırasında evin boş olduğu öğrenildi.

Evin mutfak bölümünde başlayan yangın, depo ve samanlık olarak kullanılan müştemilata da sıçradı.

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