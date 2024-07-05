GÜNCELLEME - Çorum'da sağanak ve dolu nedeniyle 19 ev ve iş yerini su bastı

Çorum'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte ikindi saatlerinde başlayan sağanak, şiddetini artırdı. İl merkezi ve ilçelerde sağanağın yanı sıra bazı bölgelerde dolu yağışı da etkili oldu.

Gök gürültülü sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ağaç ve saçak altlarına sığındı.

Şiddetli yağış nedeniyle caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı.

Yağışın ardından kentteki 19 ev ve iş yerlerini su bastı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, yağışın ardından su basması, ağaç devrilmesi ve rögar tıkanıklığı konularında 62 ihbar aldıklarını bildirdi.