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        Çorum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 19:31 Güncelleme: 06.07.2024 - 19:31
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        Çorum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Fazilet Ö. idaresindeki 06 DN 884 plakalı otomobil, Sungurlu-Ankara kara yolu 25. kilometrede şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü, araçta sıkıştığı yerden Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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