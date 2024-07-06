Çorum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Fazilet Ö. idaresindeki 06 DN 884 plakalı otomobil, Sungurlu-Ankara kara yolu 25. kilometrede şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü, araçta sıkıştığı yerden Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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