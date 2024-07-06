Çorum'da geleneksel sünnet şöleni yapıldı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da konvoya kendi kullandığı klasik makam aracıyla katıldı.

Saat Kulesi önünde halk otobüsleriyle konvoya katılan çocuklar ve aileleri, Hıdırlık Camisi'ndeki sahabe kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.

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