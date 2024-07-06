Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Çorum'un Bayat ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Çorum'un Bayat ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Necati Özgen (69) idaresindeki 19 PD 896 plakalı traktör, Çukuröz köyü girişinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktördeki Gülbahar (56) ve Kerziban Özgen (55) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Bayat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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