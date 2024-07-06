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        Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Çorum'un Bayat ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 23:08 Güncelleme: 06.07.2024 - 23:08
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        Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Çorum'un Bayat ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Necati Özgen (69) idaresindeki 19 PD 896 plakalı traktör, Çukuröz köyü girişinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Traktördeki Gülbahar (56) ve Kerziban Özgen (55) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Bayat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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