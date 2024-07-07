Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da çıkan yangında 3 dekar ormanlık alan zarar gördü

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangın, 3 dekar ormanlık alanda zarara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 13:59 Güncelleme: 07.07.2024 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da çıkan yangında 3 dekar ormanlık alan zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangın, 3 dekar ormanlık alanda zarara neden oldu.

        Yukarıbeşkız köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla yangını büyümeden söndürdü.

        Yangın, 3 dekar ormanlık alana zarar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Malatya'da aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürdü
        Malatya'da aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürdü
        Kendisini vurandan daha fazla ceza aldı!
        Kendisini vurandan daha fazla ceza aldı!
        İkinci kez baba oldu
        İkinci kez baba oldu
        Aşırı yağışlar sele yol açtı: Can kaybı yükseliyor!
        Aşırı yağışlar sele yol açtı: Can kaybı yükseliyor!
        Futbolun zarif yüzü!
        Futbolun zarif yüzü!
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        Direksiyon sınavında değişiklik gündemde: 2 denemede park edemeyen başarısız sayılacak
        Direksiyon sınavında değişiklik gündemde: 2 denemede park edemeyen başarısız sayılacak
        Evini taşlayan damadını öldürdü!
        Evini taşlayan damadını öldürdü!
        "Türkler başı dik veda etti"
        "Türkler başı dik veda etti"
        İzmir'i bekleyen büyük tehlike: Zemin çöküyor, önlem alınmazsa sular altında kalacak
        İzmir'i bekleyen büyük tehlike: Zemin çöküyor, önlem alınmazsa sular altında kalacak
        Tunceli'de ölümcül uyarı: Gördüğünüz an uzak durun
        Tunceli'de ölümcül uyarı: Gördüğünüz an uzak durun
        Milli Takım'a Turpin tırpanı!
        Milli Takım'a Turpin tırpanı!
        Fransa'da seçimin ikinci turu başladı
        Fransa'da seçimin ikinci turu başladı
        Evcil hayvanlarınızın size karşı alerjisi olabilir!
        Evcil hayvanlarınızın size karşı alerjisi olabilir!
        "Galip sayılır bu yolda mağlup"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup"
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi

        Benzer Haberler

        Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Çorum'da geleneksel sünnet şöleni yapıldı
        Çorum'da geleneksel sünnet şöleni yapıldı
        Çorum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        GÜNCELLEME 2 - Sağanak nedeniyle kapanan Çorum-Amasya kara yolu ulaşıma açı...
        GÜNCELLEME 2 - Sağanak nedeniyle kapanan Çorum-Amasya kara yolu ulaşıma açı...
        Çorum'da hasattan dönerken devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Çorum'da hasattan dönerken devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Çorum'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Çorum'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı