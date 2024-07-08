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        Çorum'da özel halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 10 kişi yaralandı

        Çorum'da özel halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 11:47 Güncelleme: 08.07.2024 - 11:47
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        Çorum'da özel halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 10 kişi yaralandı
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        Çorum'da özel halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Alparslan Özdemir idaresindeki 19 TN 431 plakalı özel halk otobüsü, Fatih Caddesi 23 Nisan Kavşağı'nda Sedat Şentepe'nin kullandığı 06 CUC 321 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ve araçta bulunan Seyhan A. ile özel halk otobüsündeki 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

        Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca da kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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