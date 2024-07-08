Çorum Valisi Dağlı, haziran ayında yürütülen asayiş çalışmalarını değerlendirdi

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, haziran ayında hakkında yakalama kararı bulunan 363 kişinin gözaltına alındığını, bu kişilerden 33'ünün tutuklandığını bildirdi.

Dağlı, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, kentte huzur ve asayişi sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca haziran ayında yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Çorum'da son bir ayda asayiş birimlerince 236 şok ile 21 geniş katılımlı huzur uygulaması gerçekleştirildiğini, 169 bin 662 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını belirten Dağlı, gözaltına alınan hakkında yakalama kararı bulunan 363 kişiden 33'ünün tutuklandığını dile getirdi.

Dağlı, denetimlerde 51 ruhsatsız tabanca, 29 tüfek, 19 kurusıkı tabanca ve 1316 fişek ele geçirildiğini kaydetti.

Trafik birimlerince denetlenen 96 bin 781 aracın 22 bin 103'ünün sürücüsüne idari para cezası uygulandığını aktaran Dağlı, abartılı egzoz, kural dışı modifiye ile sürücü belgesiz veya alkollü araç kullanma gibi nedenlerden 625 aracın trafikten men edildiğine işaret etti.

Dağlı, 14 şüphelinin tutuklandığı kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 3 bin 904 sentetik ecza hapı, 4 bin 216 gram uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 bin 87 litre sahte içki, 10 kilogram kaçak tütün, 18 bin makaron ele geçirildiğini anlattı.