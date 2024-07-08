Çorum'da metruk binalar için çalışma yapılacak

Çorum'da okul çevrelerindekiler başta olmak üzere metruk binalarla ilgili çalışma yapılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla metruk binaların durumunun değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kentteki metruk binalarla ilgili yapılacak çalışmalar hakkında planlama yapıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Vali Dağlı, hakkında yıkım kararı verilen metruk binalarla ilgili Çorum Belediyesince, okul çevresindeki metruk yapılarla ilgili ise Çorum Belediyesinin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce ortak çalışma yürütüleceğini kaydetti.