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        Çorum'da sağanak ve dolu nedeniyle 73 köydeki ekili araziler zarar gördü

        Çorum'da şiddetli yağış, dolu ve fırtına nedeniyle 73 köydeki ekili arazilerin zarar gördüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 11:01 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:05
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        Çorum'da sağanak ve dolu nedeniyle 73 köydeki ekili araziler zarar gördü
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        Çorum'da şiddetli yağış, dolu ve fırtına nedeniyle 73 köydeki ekili arazilerin zarar gördüğü bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarının ardından kurum görevlilerinin hasar tespit çalışmalarına başladığını belirtti.

        Göktekin, Mecitözü'nde 30, Uğurludağ'da 15, il merkezinde 10, Osmancık'ta 6, Kargı'da 5, Ortaköy'de 3 ve Sungurlu ile Laçin'de ikişer olmak üzere toplam 73 köyde henüz hasat edilmemiş hububat, soğan, pancar, ayçiçeği, mısır, nohut gibi ürünlerde, sebze ve meyve bahçeleri ile seralarda zarar oluştuğuna dikkati çekti.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini anlatan Göktekin, hazırlanacak hasar tespit raporunun Tarım ve Orman Bakanlığına iletileceğini aktardı.

        Tarım Sigortaları (TARSİM) Bölge Müdürlüğüne 2 bin 169 çiftçinin ihbarda bulunduğunu ifade eden Göktekin, ekspertizlerin çalışmasını tamamlamasının ardından hasar bedellerinin TARSİM tarafından üreticilere ödeneceğini kaydetti.

        Göktekin, doğal afet sonrası tarım sigortasının öneminin tekrar ortaya çıktığına işaret ederek, üreticilerin hem ürünlerini hem de kazançlarını güvence altına almak için sigorta yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

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