Çorum FK, yeni sezon öncesi birinci etap hazırlık kampını tamamladı

Futbolcuların kampta fizik olarak iyi duruma geldiğine işaret eden Fettahoğlu, lige en iyi şekilde hazırlandıklarını sözlerine ekledi.

İlk hazırlık kampında futbolcuların ağırlıklı olarak koşu yaptığını, son birkaç gün yükleme çalışması yapıldığını anlatan Fettahoğlu, önemsiz birkaç sakatlanmanın haricinde futbolcuların sağlık problemi yaşamadığını kaydetti.

Çorum FK Sportif Direktörü Muhammet Fettahoğlu, AA muhabirine, ilk etabın başarıyla tamamlandığını, futbolcuların moral ve motivasyonunun yüksek seviyede olduğunu söyledi.

Kampa vize problemi nedeniyle ülkesinden Türkiye'ye gelemeyen Geraldo katılmadı. Eşinin doğum yapmasından dolayı Çorum'daki kamptan erken ayrılan Mehdi ise Bolu'daki 2. etap kampında takımla çalışmalarını sürdürecek.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalışmalarını her gün çift antrenmanla sürdüren ve son idmanını yapan futbolculara 2 gün izin verildi.

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