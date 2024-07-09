Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Bu kişilerin üzerinde ve araçlarındaki aramada 8 parça halinde 9,24 gram uyuşturucu, tüfek, kurusıkı tabanca ve mermi ele geçirildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

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