Çorum'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya da bölgeye gelerek, yangınla ilgili bilgi aldı.

Yaklaşık 30 dekar alanı etkileyen yangında çok sayıda saman balyası kül oldu.

Dodurga Belediyesi itfaiye ekipleri, iş makineleri ve vatandaşların da yardımıyla yangını söndürdü.

Dodurga ilçesi Basadüzü mevkisinde kısa süre önce hasat edilen bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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