Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan anız yangını nedeniyle yaklaşık 30 dekar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 19:37 Güncelleme: 09.07.2024 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan anız yangını nedeniyle yaklaşık 30 dekar alan zarar gördü.

        Dodurga ilçesi Basadüzü mevkisinde kısa süre önce hasat edilen bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Dodurga Belediyesi itfaiye ekipleri, iş makineleri ve vatandaşların da yardımıyla yangını söndürdü.

        Yaklaşık 30 dekar alanı etkileyen yangında çok sayıda saman balyası kül oldu.

        Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya da bölgeye gelerek, yangınla ilgili bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ehliyet sınavlarında düzenleme
        Ehliyet sınavlarında düzenleme
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Doue'de fark azalıyor
        Doue'de fark azalıyor
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Yangın çıkaran kişiyi bıçaklayıp engelli kız arkadaşını kurtardı
        Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Yangın çıkaran kişiyi bıçaklayıp engelli kız arkadaşını kurtardı
        "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
        "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
        "Ya zam ya seçim olacak"
        "Ya zam ya seçim olacak"
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?

        Benzer Haberler

        Çorum'da "Milletin Zaferi Fotoğraf Sergisi" açıldı
        Çorum'da "Milletin Zaferi Fotoğraf Sergisi" açıldı
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 4 kişi yakalandı
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 4 kişi yakalandı
        Çorum FK, yeni sezon öncesi birinci etap hazırlık kampını tamamladı
        Çorum FK, yeni sezon öncesi birinci etap hazırlık kampını tamamladı
        Çorum'da sağanak ve dolu nedeniyle 73 köydeki ekili araziler zarar gördü
        Çorum'da sağanak ve dolu nedeniyle 73 köydeki ekili araziler zarar gördü
        Çorum'da metruk binalar için çalışma yapılacak
        Çorum'da metruk binalar için çalışma yapılacak
        Çorum Valisi Dağlı, haziran ayında yürütülen asayiş çalışmalarını değerlend...
        Çorum Valisi Dağlı, haziran ayında yürütülen asayiş çalışmalarını değerlend...