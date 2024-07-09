Çorum'da evin bahçe kapısını ikinci kez çaldığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı
Çorum'un İskilip ilçesinde bir evin metal bahçe kapılarını ikinci kez çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.
Çorum'un İskilip ilçesinde bir evin metal bahçe kapılarını ikinci kez çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.
İlçede bir kişinin evinin bahçe kapısının ikinci kez çalındığı ihbarı üzerine İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.
Çevredeki güvenlik kameralarından 3 zanlının kimliğini belirleyen ekipler, zanlıların içinde bulunduğu aracı ilçe girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, hırsızlık yapılarak elde edildiği değerlendirilen 2 metal bahçe kapısı bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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