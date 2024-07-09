Çorum'da evin bahçe kapısını ikinci kez çaldığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

İlçede bir kişinin evinin bahçe kapısının ikinci kez çalındığı ihbarı üzerine İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde bir evin metal bahçe kapılarını ikinci kez çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

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