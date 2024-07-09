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        Çorum'da evin bahçe kapısını ikinci kez çaldığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

        Çorum'un İskilip ilçesinde bir evin metal bahçe kapılarını ikinci kez çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 20:31 Güncelleme: 09.07.2024 - 20:31
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        Çorum'da evin bahçe kapısını ikinci kez çaldığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı
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        Çorum'un İskilip ilçesinde bir evin metal bahçe kapılarını ikinci kez çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

        İlçede bir kişinin evinin bahçe kapısının ikinci kez çalındığı ihbarı üzerine İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

        Çevredeki güvenlik kameralarından 3 zanlının kimliğini belirleyen ekipler, zanlıların içinde bulunduğu aracı ilçe girişinde durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, hırsızlık yapılarak elde edildiği değerlendirilen 2 metal bahçe kapısı bulundu.

        Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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