Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hattuşa ve Alacahöyük ören yerlerini gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa ve Alacahöyük ören yerleri ile Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı'nı gezdi.

Ersoy, Boğazkale ilçe girişinde Çorum Valisi Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından karşılandı.

Hattuşa Ören Yeri Kazı Evi'ni ziyaret eden Ersoy, burada İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner'den 8 bin yıllık geçmişe sahip alandaki kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.