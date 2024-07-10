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        Osmancık Kaymakamı Akpay'dan Belediye Başkanı Gelgör'e veda ziyareti

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesine tayin olan Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, veda ziyaretleri gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 16:03 Güncelleme: 10.07.2024 - 16:04
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        Osmancık Kaymakamı Akpay'dan Belediye Başkanı Gelgör'e veda ziyareti
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesine tayin olan Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, veda ziyaretleri gerçekleştiriyor.

        Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'ü ziyaret eden Akpay, birlikte uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

        Gelgör de Akpay'a yeni görevinde başarı dileyerek, Osmancık'a yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

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