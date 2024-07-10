Osmancık Kaymakamı Akpay'dan Belediye Başkanı Gelgör'e veda ziyareti
Hatay'ın Kırıkhan ilçesine tayin olan Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, veda ziyaretleri gerçekleştiriyor.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesine tayin olan Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, veda ziyaretleri gerçekleştiriyor.
Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'ü ziyaret eden Akpay, birlikte uyum içinde çalıştıklarını söyledi.
Gelgör de Akpay'a yeni görevinde başarı dileyerek, Osmancık'a yaptığı hizmetler için teşekkür etti.
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