Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Çorum'da konuştu:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yabancı ziyaretçi için turist rotası oluşturacaklarını belirterek, "Yani hem buradan önceki şehirler ve buradan sonraki, Çorum'dan sonra devam edecek şehirlerle birleştirip Çorum'u beşli turizm rotası, kültür turlarının cazibe noktası halinde getirmek için gerekli adımları hızlı şekilde atmaya karar verdik." dedi.

Ersoy, Çorum Valisi Zülkif Dağlı'yı ziyaret ederek, kentteki turizme yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı ziyaret eden Ersoy, burada partililerle sohbet etti.

Çorum'un turizm açısından marka yerlere, arkeolojik noktalara sahip olduğunu belirten Ersoy, "Alacahöyük, Boğazkale, Yazılıkaya, Şapinuva, Kalehisar, Eskiyapar olsun, bu noktalar Bakanlığımız tarafından Geleceğe Miras Projesi kapsamına alındılar zaten. Hocalarıyla yerinde incelemelerini de yaparak özellikle yabancı turisti, Asyalı turisti hedefliyoruz. Yabancı turist için nasıl daha cazip hale getirebiliriz, mümkünse burada konaklama gerektirecek noktaları nasıl oluştururuz, bununla ilgili ön çalışma yapma fırsatı bulduk." diye konuştu.

Çorum'un da içinde bulunduğu turist güzergahı oluşturacaklarını anlatan Ersoy, "Hem Turizm Geliştirme Ajansımız, hem Bakanlığımızın Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğüyle yabancı ziyaretçi için turist rotası oluşturacağız. Yani hem buradan önceki şehirler ve buradan sonraki, Çorum'dan sonra devam edecek şehirlerle birleştirip Çorum'u beşli turizm rotası, kültür turlarının cazibe noktası halinde getirmek için gerekli adımları hızlı şekilde atmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Çorum Belediyesi ile Güney Kore'nin Gimhae Belediyesinin kardeş belediye olduğunu, Gimhae ve Seul'de 220 Hitit eserinin geçici süreyle sergilenmesi için proje yürütüldüğünü hatırlatan Ersoy, "Aynı şekilde Asya ülkelerinin tamamında ve özellikle Batılı ülkelerde turistlerin ziyaret ilgisi oluşturabilecek, kültür varlıklarının ön planda olduğu bir rotayı hep beraber nasıl oluştururuz diye bakıyoruz." diye konuştu.