Çorum'da sağanak etkili oldu
Çorum'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Çorum'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış şiddetini artırdı.
Gök gürültülü sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ağaç ve saçak altlarına sığındı.
Sağanağın ardından ilçeye bağlı Çatar mevkisindeki Kızılırmak deltasında beliren gökkuşağı, güzel görüntüler oluşturdu.
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