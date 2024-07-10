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        Çorum'da sağanak etkili oldu

        Çorum'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 21:02 Güncelleme: 10.07.2024 - 21:02
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        Çorum'da sağanak etkili oldu
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        Çorum'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış şiddetini artırdı.

        Gök gürültülü sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ağaç ve saçak altlarına sığındı.

        Sağanağın ardından ilçeye bağlı Çatar mevkisindeki Kızılırmak deltasında beliren gökkuşağı, güzel görüntüler oluşturdu.

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