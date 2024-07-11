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        Çorum'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:19 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:19
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        Çorum'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Amasya'dan İstanbul'a giden Serkan G. idaresindeki 05 HN 700 plakalı yolcu otobüsü, D100 kara yolu Emniyet Kavşağı'nda, Salim Y'nin kullandığı 19 HA 099 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaza, otobüste bulunan araç kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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