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        Alaca'da buğday hasadı başladı

        Çorum'un Alaca ilçesinde buğday hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 16:13 Güncelleme: 11.07.2024 - 16:13
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        Alaca'da buğday hasadı başladı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde buğday hasadına başlandı.

        Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Ticaret Borsası Başkanı Arslan Gür ve Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan ile hasat yapan çiftçileri ziyaret etti.

        Alaca'nın Çorum'un en çok sulanabilir tarım arazisine sahip ilçesi olduğunu, Koçhisar Barajı ile sulu tarım olanaklarının arttığını anlatan Arslan, sulak alanlarda tarımsal verimin iyi olduğunu, kıraç arazide ise rekolte problemi yaşandığını söyledi.

        Hasadın ardından anız yangınlarının arttığına dikkati çeken Arslan, "Çiftçilerimiz tekrar ürün almak için anızları yakıyor ancak tarla üzerinde mineraller ve birçok canlı telef oluyor. Buradaki yanan canlıların hesabını nasıl vereceğiz, bunu düşünelim. Anız yangınların toprağa da zararı oluyor, verim düşüyor. Tüm çiftçilerimiz bu konuda dikkatli olmalıdır. Sadece anız yakılmıyor, evlere ve ormanlara da sıçrıyor." dedi.

        Gür de bu yıl sulama suyunun üreticilere geç verilmesinden dolayı yeterli sulama yapılamadığını, bu nedenle mahsulün dörtte üçünü kaybettiklerini ifade etti.

        Ziraat Odası Başkanı Arslan ise sulu alanlarda yüksek rekolte beklediklerini dile getirerek, verimli bir hasat dönemi geçirilmesini temenni etti.

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