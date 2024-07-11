Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı.
İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak, ikindi saatlerinde şiddetini artırdı.
Şiddetli yağış nedeniyle Karadonlu Mahallesi Lale Çıkmazı'ndaki bazı evleri su bastı.
Oğuzlar Belediyesi ekipleri, su basan evlerde tahliye çalışması başlattı.
Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, ziyaret ettiği evlerdeki ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cebeci, şiddetli yağış nedeniyle su baskını yaşanan evlerde hızla tahliye çalışması başlattıklarını söyledi.
Yağışın hasara yol açtığını belirten Cebeci, can kaybı yaşanmamasının tesellileri olduğunu kaydetti.
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