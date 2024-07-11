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        Çorum'da devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 19:19 Güncelleme: 11.07.2024 - 19:19
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        Çorum'da devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        İzzet S. (60) idaresindeki 09 ES 329 plakalı minibüs, Osmancık-Dodurga kara yolu Kumbaba köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile minibüste bulunan Yaşare S. (61) sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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