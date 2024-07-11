Çorum'da traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Çorum'da traktörün altında kalan 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Çorum'da traktörün altında kalan 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Konaklı köyünde Ö.K. (53) tarlasında saman balyası yüklediği esnada 6 yaşındaki oğlu B.K, kendiliğinden hareket eden traktörün römorkunun altında kaldı.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
B.K'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
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