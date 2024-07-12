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        Çorum'da nişanlısının babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

        Çorum'da nişanlısının babası tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 08:33 Güncelleme: 12.07.2024 - 08:33
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        Çorum'da nişanlısının babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
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        Çorum'da nişanlısının babası tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre Fatih I. (45) ile kızının nişanlısı Abdullah Ç. (30) arasında, Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi 18. Cadde'de henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih I, bıçakla Abdullah Ç'yi yaraladıktan sonra kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Abdullah Ç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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