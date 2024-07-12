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        Çorum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Çorum'un Dodurga ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 08:52 Güncelleme: 12.07.2024 - 08:52
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        Çorum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Esentepe Mahallesi Şehit Ramazan Çatar Sokak'ta K.Ç’ye ait iki katla evin mutfak bölümünde elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

        İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

        Öte yandan gaz sızdırdığı fark edilen mutfak tüpü de itfaiye ekiplerince kontrollü şekilde evin dışına çıkartıldı.

        Ev sahibi K.Ç'nin uyku esnasında dumandan etkilenerek uyandığı, alevleri fark edince eşini de uyandırarak dışarı çıktıkları öğrenildi.

        Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya da olay yerine gelerek, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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