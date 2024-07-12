Çorum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya da olay yerine gelerek, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Çorum'un Dodurga ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.