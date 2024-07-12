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        Çorum'da 9 yerinden bıçaklanan kişi ağır yaralandı

        Çorum'da iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 19:14 Güncelleme: 12.07.2024 - 19:14
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        Çorum'da 9 yerinden bıçaklanan kişi ağır yaralandı
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        Çorum'da iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan E.Ç. (16) ile U.N. (26) arasında Gülabibey Mahallesi Malazgirt 1. Sokak'ta tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda E.Ç, U.N’yi 9 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı U.N, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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