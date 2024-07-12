Çorum'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Çorum'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Çorum’da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Furkan K. (25) idaresindeki 25 ADA 668 plakalı tır, Samsun-Ankara kara yolu İskilip Kavşağında Mustafa M'nin (51) kullandığı 19 TS 486 plakalı motosikletle çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürüklenerek ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.