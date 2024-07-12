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        Çorum'da "15 Temmuz Gecesi Yaşadıklarımız ve Akıncı Davası İzlenimleri" söyleşisi

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı direnmek için gittiği Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde bacağından vurulan 15 Temmuz gazisi avukat Burhan Özkaya, darbe girişimine yönelik "tiyatro" benzetmesi yapılmasıyla ilgili, "4 tane sivil imam. Hepsinin FETÖ'yle geçmişte bir bağlantısı var. Hepsi Akıncı Üssü ve civarında yakalandı ama 'Bu darbe tiyatro, bu darbe gerçek değil.' diyorlar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 19:32 Güncelleme: 12.07.2024 - 19:32
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        Çorum'da "15 Temmuz Gecesi Yaşadıklarımız ve Akıncı Davası İzlenimleri" söyleşisi
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        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı direnmek için gittiği Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde bacağından vurulan 15 Temmuz gazisi avukat Burhan Özkaya, darbe girişimine yönelik "tiyatro" benzetmesi yapılmasıyla ilgili, "4 tane sivil imam. Hepsinin FETÖ'yle geçmişte bir bağlantısı var. Hepsi Akıncı Üssü ve civarında yakalandı ama 'Bu darbe tiyatro, bu darbe gerçek değil.' diyorlar." dedi.

        TBMM adına darbe girişimi davalarında katılan olarak bulunan avukat Özkaya, Hitit Üniversitesince Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Naim Çiçekler'in moderatörlüğünde düzenlenen, "15 Temmuz Gecesi Yaşadıklarımız ve Akıncı Davası İzlenimleri" söyleşisindeki konuşmasında, FETÖ'cülerin kumpası yapmayı, birbiriyle örtüşmeyen olayları mizansen yaparak örtüştürmeyi çok iyi bildiklerini söyledi.

        Akıncı Üssü davası ile terör örgütü FETÖ'yü tanıdığını belirten Özkaya, 485 sanığın ifadelerini dinlediğini, örgüt mensuplarının herkesin bildiği halleri ve bir de kripto kişiliklerinin olduğunu gördüğünü dile getirdi.

        Sosyal medyada, "Bu darbe tiyatro" şeklinde paylaşımlar gördüğüne dikkati çeken Özkaya, "Aslında bizim en çok anlatmamız gereken şeyler de bunlar diye düşünüyorum. Akıncı davasında gördük ki Akıncı Üssü'nde sivil imamlar yakalanıyor. Bunlardan bir tanesi Adil Öksüz. FETÖ'cü hesaplara, sosyal medyaya bakın, hep Adil Öksüz üzerinden propaganda yaparlar. Derler ki, 'Adil Öksüz devletin adamıydı. Devlet onu saldı, yurt dışına kaçtı. Orada yakalanan Adil Öksüz'le beraber 4 sivil imam daha vardı. Bundan hiç bahsetmezler. Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş. Bu adamların Akıncı Üssü'nde ne işi vardı?" diye konuştu.

        Akıncı Üssü davasında yargılanan imamların çelişkili ifadeler verdiğini örneklerle anlatan Özkaya, "4 tane sivil imam. Hepsinin FETÖ'yle geçmişte bir bağlantısı var. Hepsi Akıncı Üssü ve civarında yakalandı ama 'Bu darbe tiyatro, bu darbe gerçek değil.' diyorlar." diye konuştu.

        Darbe girişiminin saat 03.00 yerine saat 21.00 sıralarında yapılmasından dolayı, "tiyatro" benzetmesi yapıldığını vurgulayan Özkaya, bir helikopter pilotu binbaşının yaşananlardan rahatsız olup MİT'e durumu anlattığını, FETÖ'cülerin darbe girişiminin açığa çıkmasından ötürü daha erken harekete geçmek zorunda kaldığını kaydetti.

        Özkaya, "Darbe girişimine 'tiyatro' demelerinin sebebi aslında kendilerini darbenin dışında tutmaya çalışmaları." ifadesini kullandı.

        Yargılama sürecinde FETÖ'cülerin kendi aralarında hocalarının rüya gördüğünü, hepsinin yakında çıkacağını (hapisten) konuştuklarını aktaran Özkaya, "8 senedir rüya görüyorlar. Mahkeme salonunda, 'Dolar 5 lira oldu, bu hükümet gidiyor, biz çıkıyoruz' diyene şahit oldum. Dolar 32 lira oldu, hala içerideler." dedi.

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de konuşmalarında, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması için etkinlikler yaptıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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