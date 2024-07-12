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        Çorum'un Ortaköy ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu

        Çorum'un Ortaköy ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 20:20 Güncelleme: 12.07.2024 - 20:20
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        Çorum'un Ortaköy ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu
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        Çorum'un Ortaköy ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi.

        İlçede ikindi saatlerinde başlayan sağanak, şiddetini artırdı.

        Yaklaşık 2 saat etkili olan yağışın ardından Sülemiş Deresi'nin debisi yükseldi.

        Dere yatağından taşan sel suları, çevredeki bazı tarım arazilerine doldu.

        Yoğun yağış nedeniyle ayrıca Aşdağul beldesinde bazı yollar da sel sularının taşıdığı çakıl taşlarıyla kaplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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