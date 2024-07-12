Çorum'un Ortaköy ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu
Çorum'un Ortaköy ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi.
Çorum'un Ortaköy ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi.
İlçede ikindi saatlerinde başlayan sağanak, şiddetini artırdı.
Yaklaşık 2 saat etkili olan yağışın ardından Sülemiş Deresi'nin debisi yükseldi.
Dere yatağından taşan sel suları, çevredeki bazı tarım arazilerine doldu.
Yoğun yağış nedeniyle ayrıca Aşdağul beldesinde bazı yollar da sel sularının taşıdığı çakıl taşlarıyla kaplandı.
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