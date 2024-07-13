Çorum'da "Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü Paneli" yapıldı

Çorum'da Anadolu Yayıncılar Derneğince, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle "Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü Paneli" düzenlendi.

Vali Zülkif Dağlı, Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelin açılışındaki konuşmasında, uyuşturucu sorununun yalnızca emniyet tedbirleriyle önlenemeyeceğini, bu konuda toplumun bütün kesimlerinin iş birliği yapması, basının da destek vermesi gerektiğini söyledi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da uyuşturucuyla mücadelenin vatan savunması kadar önemli bir konu olduğunu kaydetti.