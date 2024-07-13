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        Çorum'da "Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü Paneli" yapıldı

        Çorum'da Anadolu Yayıncılar Derneğince, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle "Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü Paneli" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 15:57 Güncelleme: 13.07.2024 - 15:57
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        Çorum'da "Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü Paneli" yapıldı
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        Çorum'da Anadolu Yayıncılar Derneğince, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle "Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü Paneli" düzenlendi.

        Vali Zülkif Dağlı, Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelin açılışındaki konuşmasında, uyuşturucu sorununun yalnızca emniyet tedbirleriyle önlenemeyeceğini, bu konuda toplumun bütün kesimlerinin iş birliği yapması, basının da destek vermesi gerektiğini söyledi.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da uyuşturucuyla mücadelenin vatan savunması kadar önemli bir konu olduğunu kaydetti.

        Gençlerin uyuşturucuya yakalanmaması için ailenin, öğretmenlerin, komşuların, arkadaşların ayrı ayrı sorumluluklarının olduğunu anlatan Aşgın, medyanın uyuşturucu konusunda kullandığı dilin uyarıcı olma açısından önem taşıdığını ifade etti.

        Anadolu Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ise uyuşturucuya karşı mücadelede aile, okul ve medyanın birlikte yer alması gerektiğini vurguladı.

        Açılış konuşmalarının ardından yapılan ve gazeteci yazar Mehmet Acet'in oturum başkanlığındaki panelde gazeteci yazar Emin Pazarcı, gazeteci yazar Zafer Şahin, gazeteci yazar Fatih Atik ve Yeşilay Çorum Şubesi yöneticilerinden Göksel Tandoğan, uyuşturucuyla mücadele konusundaki bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

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