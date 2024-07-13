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        Çorum'da devrilen motosikletteki karı koca yaralandı

        Çorum'un Bayat ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan karı koca, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 15:59 Güncelleme: 13.07.2024 - 16:02
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        Çorum'da devrilen motosikletteki karı koca yaralandı
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        Çorum'un Bayat ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan karı koca, hastanede tedavi altına alındı.

        S.K. idaresindeki motosiklet, Muharrem Uysal Caddesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ve ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü ve eşi A.K, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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