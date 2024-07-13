Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da elektrik direğinden düşen kıvılcımların çıkardığı yangın söndürüldü

        Çorum'un Dodurga ilçesinde elektrik direğinden düşen kıvılcımların neden olduğu yangında 2 dekarlık otluk alan yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 19:45 Güncelleme: 13.07.2024 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da elektrik direğinden düşen kıvılcımların çıkardığı yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Dodurga ilçesinde elektrik direğinden düşen kıvılcımların neden olduğu yangında 2 dekarlık otluk alan yandı.

        Esentepe Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir elektrik direğinde küçük çaplı patlamanın ardından çıkan kıvılcımların kuru otların bulunduğu alana düşmesi sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Dodurga Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını ağaçlık alana sıçramadan söndürdü.

        Yangın nedeniyle 2 dönüm otluk alan yandı.

        Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya bölgeye gelerek inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hindistan'da yıldırım faciası
        Hindistan'da yıldırım faciası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Turizmcilerden 'kapıda vize' açıklaması
        Turizmcilerden 'kapıda vize' açıklaması
        Fenerbahçe, Saint-Maximin'e kavuşuyor
        Fenerbahçe, Saint-Maximin'e kavuşuyor
        Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
        17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay!
        17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay!
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Şişli'de kaydedildi... Altı tarihi üstü gecekondu gibi
        Şişli'de kaydedildi... Altı tarihi üstü gecekondu gibi
        Kızından İbrahim Tatlıses'e gönderme
        Kızından İbrahim Tatlıses'e gönderme
        500 metrelik uçurumdan böyle yuvarlandı! O anlar kamerada!
        500 metrelik uçurumdan böyle yuvarlandı! O anlar kamerada!
        Erzurum'a hızlı tren
        Erzurum'a hızlı tren
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması

        Benzer Haberler

        Çorum'da buğday yüklerken elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Çorum'da buğday yüklerken elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Çorum'da devrilen motosikletteki karı koca yaralandı
        Çorum'da devrilen motosikletteki karı koca yaralandı
        Çorum'da "Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü Paneli" yapıldı
        Çorum'da "Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü Paneli" yapıldı
        Çorum'da dere yatağına devrilen cipin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
        Çorum'da dere yatağına devrilen cipin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
        Çorum'un Ortaköy ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu
        Çorum'un Ortaköy ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu
        Çorum'da "15 Temmuz Gecesi Yaşadıklarımız ve Akıncı Davası İzlenimleri" söy...
        Çorum'da "15 Temmuz Gecesi Yaşadıklarımız ve Akıncı Davası İzlenimleri" söy...