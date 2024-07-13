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        Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 20:17 Güncelleme: 13.07.2024 - 20:19
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        Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Muhammet Usem Okutan (25) idaresindeki 42 APJ 63 plakalı otomobil, Tokat-Ankara kara yolu Değirmendere köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Zeynep Okutan (55) kaza yerinde hayatını kaybetti, İsmail Okutan ile Huzeyfe Okutan yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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