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        Çorum'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

        Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 10:32 Güncelleme: 14.07.2024 - 10:32
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        Çorum'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
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        Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, M.Ö. (21) ve S.D. (17), Bayat köyü yakınlarında tanımadıkları kişi ya da kişilerce tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı.

        Yaralılar kendi araçlarıyla gittikleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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